Achraf Hakimi, defensor de París Saint-Germain, evitó pronunciarse sobre el juicio que enfrentará en 2027 por una acusación de violación y aseguró que su atención está puesta exclusivamente en el fútbol, en la antesala del compromiso ante AS Roma por la Champions League.

"Estoy concentrado en el fútbol, que es lo más importante para mí. Eso no me impide hacer mi juego. Ya veremos en el futuro; estoy centrado en el partido de mañana y en mi oficio, que es el fútbol", declaró el internacional marroquí durante la conferencia de prensa previa al encuentro de este miércoles.

La Justicia francesa confirmó en septiembre que Hakimi, de 28 años, deberá enfrentar un juicio durante 2027, en una fecha todavía por determinar. El futbolista fue denunciado en febrero de 2023 por una joven que acudió a su domicilio en Boulogne-Billancourt, en las afueras de París, después de mantener conversaciones a través de redes sociales.

Según la denuncia, el jugador realizó actos sexuales sin consentimiento de la mujer, mientras que Hakimi ha rechazado desde el comienzo las acusaciones de penetración no consentida y sostiene que únicamente existieron abrazos y besos consentidos. Durante la investigación, su defensa presentó el testimonio de Kylian Mbappé, quien fue interrogado por los investigadores en abril de 2023.