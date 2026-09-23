Supremo francés confirmó que Achraf Hakimi será juzgado por acusación de violación

El Tribunal Supremo francés confirmó que Achraf Hakimi, defensor marroquí de París Saint-Germain, deberá enfrentar un juicio oral por una acusación de violación presentada por una joven por hechos ocurridos en 2023.

La máxima instancia judicial de Francia rechazó el recurso presentado por los abogados del futbolista contra la decisión adoptada el pasado 19 de junio por el Tribunal de Apelación de Versalles, por lo que ya no quedan recursos para evitar que el jugador se siente en el banquillo de los acusados.

Hakimi será juzgado por un Tribunal de lo Criminal del departamento de Altos del Sena, posiblemente en Nanterre, aunque todavía no existe una fecha definida para el proceso. El futbolista negó desde el inicio las acusaciones y sostuvo que los acercamientos con la denunciante fueron consentidos.

La causa se originó luego de que una joven denunciara al jugador tras acudir a su domicilio en Boulogne-Billancourt, en las afueras de París, en febrero de 2023.

Además, Kylian Mbappé podría ser llamado como testigo, debido a que la defensa de Hakimi presentó previamente su declaración para respaldar la versión del jugador respecto de que existió consentimiento.

La abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, señaló que su representada confía en que "se hará justicia" después de más de tres años de proceso judicial.