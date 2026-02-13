PSG lamentó dura caída 1-3 ante Rennes en Roazhon Park por la fecha 22 de la Ligue 1 y puede perder el liderato del torneo a manos de Lens, que tiene 49 puntos y con el duelo pendiente de este jornada, mientras que los parisinos se quedaron con 51 unidades. Los goles del encuentro fueron anotados por Mousa Tamari, Esteban Lepaul y Breel Embolo para los locales, mientras que Osumane Dembele descontó para el cuadro dirigido por Luis Enrique.

