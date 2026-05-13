PSG usará camiseta especial inspirada en los "Labubu"

Paris Saint-Germain sigue buscando nuevas formas de conectar con el mundo de la moda y la cultura pop, y esta vez el club francés anunció el lanzamiento de una camiseta de edición especial que luce un diseño inspirado en "Labubu", el popular personaje creado por el artista Kasing Lung.

La iniciativa, que ha causado furor en las redes sociales, consiste en un serigrafiado exclusivo que se integrará en la "Night Edition" de la indumentaria parisina, la cual será utilizada específicamente durante el encuentro ante RC Lens.

Desde la interna del PSG explicaron que esta colaboración no es casualidad, sino que responde a una estrategia clara: unir el deporte, la moda y la cultura contemporánea para seguir fortaleciendo la identidad global del club.

Como era de esperar, las imágenes de la prenda comenzaron a viralizarse rápidamente en las plataformas digitales.