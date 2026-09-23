Escudo de las Américas va más allá de la seguridad: aborda inversiones y minerales críticos

La declaración conjunta del Escudo de las Américas incorpora una agenda económica que va más allá de la cooperación contra el crimen organizado. El texto, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en nombre de 15 gobiernos, incluido Chile, aborda inversiones, minerales críticos e infraestructura digital.

El documento, titulado "Declaración conjunta sobre la defensa de la soberanía hemisférica", organiza la iniciativa en tres pilares: coordinación económica, de seguridad y multilateral. Los países declaran su intención de actuar conforme a sus respectivas obligaciones legales internas e internacionales.

La comunicación publicada el martes por Cancillería se concentró en el combate al crimen organizado transnacional y en beneficios como el intercambio de información, la capacitación policial y la coordinación fronteriza. Ese comunicado no informó sobre el pilar económico de la declaración conjunta, que aborda inversiones, minerales críticos e infraestructura digital.

Inversiones, minerales e infraestructura digital

En su apartado económico, la declaración plantea "explorar mecanismos de revisión de inversiones" y "resguardar las cadenas de suministro de minerales críticos mediante fuentes diversificadas y confiables".

También propone "promover regulaciones para proveedores confiables de infraestructura digital", aplicadas sin discriminación.

Los participantes manifiestan, además, su intención de profundizar la cooperación en inversiones y asuntos económicos, así como coordinar posiciones sobre temas de interés común en espacios regionales y multilaterales.

El documento no define mecanismos concretos de revisión ni identifica minerales, proyectos o proveedores específicos.

Para Chile, la mención a estos recursos se suma a la declaración bilateral suscrita en marzo con Estados Unidos sobre minerales críticos y tierras raras, que estableció consultas entre ambos gobiernos. La referencia a proveedores de infraestructura digital tampoco menciona un proyecto determinado.

Acciones contra organizaciones criminales

En materia de seguridad, los gobiernos anuncian como primera acción conjunta su intención de aplicar, cuando corresponda y de acuerdo con sus leyes, congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visas, y medidas de responsabilidad penal vinculadas a 24 organizaciones enumeradas en la declaración.

La lista incluye al Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, entre otros grupos.

El texto también plantea ampliar el intercambio de inteligencia, facilitar el acceso a tecnologías de seguridad y fortalecer la capacitación. Asimismo, los participantes expresan su intención de solicitar una instancia de consulta en la Organización de los Estados Americanos para evaluar acciones colectivas frente a esas organizaciones.

La agenda económica aparece así en una iniciativa que, al anunciarse la adhesión de Chile, fue presentada públicamente por Cancillería con énfasis en el combate al crimen organizado. Tras la reunión, el Presidente José Antonio Kast descartó que la participación chilena contemple operaciones militares estadounidenses en el país.