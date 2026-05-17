[VIDEO] Barristas de Nantes invadieron la cancha en duelo con Toulouse y causaron graves disturbios

El partido entre Nantes y Toulouse, de la última jornada de la Ligue 1, fue suspendido a los 20 minutos de juego por graves incidentes en la grada y la irrupción en el terreno de juego de los barristas, en el estadio de La Beaujoire.

Los hinchas de Nantes, ya descendido a la ligue 2, mostraron su descontento con los dirigentes del club. Desplegaron varias pancartas ofensivas algunas y lanzaron bengalas. Además, algunos saltaron al césped y la árbitra Stephanie Frappard se vio obligada a interrumpir, inicialmente, el partido.

Las fuerzas de seguridad acudieron a esa tribuna para intentar mantener el orden pero los barristas les hicieron frente. Tiraron asientos contra los policías.

El entrenador de Nantes, Vahid Halihodzic, de 74 años, que había anunciado su retirada, quiso acudir al lugar donde sucedieron los hechos para calmar a los hinchas. No lo logró y se escondió después, en los vestuarios, la igual que los jugadores.

Tras la interrupción y ante la gravedad de los hechos, las autoridades consideraron que no se cumplían las condiciones necesarias para recuperar la normalidad y el partido fue suspendido definitivamente.