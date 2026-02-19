Arsenal anunció la renovación de Bukayo Saka hasta 2031

Arsenal confirmó este jueves la renovación del atacante inglés Bukayo Saka hasta 2031, convirtiéndole a la vez en el futbolista mejor pagado del equipo.

El jugador de 24 años cobrará un salario superior a los 340 mil euros semanales.

El anterior contrato de Saka vencía en 2027, por lo que el acuerdo se extendió por cuatro temporadas más.

La renovación de Saka, quien en lo que va de temporada marcó ocho goles en 34 partidos con los de Londres llegó en plena pelea de los "Gunners" por levantar su primer gran título desde la FA Cup de 2020.

El conjunto de Mikel Arteta es líder de la Premier League con cinco puntos de ventaja respecto a Manchester City, aunque con un partido más jugado. También, pasó la fase de grupos de la Champions League con ocho victorias en ocho encuentros, está en la quinta ronda de la FA Cup y en la final de la Copa de la Liga.