Arsenal aseguró la continuidad de Mikel Arteta con renovación hasta 2030

El entrenador español Mikel Arteta renovó su contrato con Arsenal hasta el verano europeo de 2030, según confirmó este miércoles el conjunto londinense.

La extensión del vínculo permitirá al técnico mantener el proyecto que encabeza en el club inglés, después de conducir al equipo a la conquista de la Premier League durante la temporada pasada.

El acuerdo era considerado prácticamente un trámite debido a que la continuidad de Arteta estaba asumida por ambas partes, que finalmente oficializaron un contrato por varios años más.

Con esta renovación, el español se encamina a convertirse en el tercer entrenador con más tiempo al mando de Arsenal en toda su historia, solamente por detrás de Arsène Wenger y George Allison.

"Es un privilegio vincular mi futuro al club y seguir trabajando con personas excepcionales que desean lo mejor para Arsenal", expresó Arteta después de concretar el acuerdo.

"Este club es único, tanto por su carácter como por las emociones que transmite; me siento profundamente privilegiado de que nuestro camino juntos continúe", agregó el entrenador.