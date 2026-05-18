Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa
Arsenal enfrenta a Burnley con la idea de dar un paso al título de la Premier League
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El duelo es válido por la fecha 37 del torneo británico.
El duelo es válido por la fecha 37 del torneo británico.
Arsenal enfrenta este lunes a Burnley en un duelo clave para dar un paso al título de la Premier League.
Sigue el duelo en vivo y online por Cooperativa.cl.
- Arsenal 0-0 Burnley, primer tiempo. Emirates Stadium.
La tabla de posiciones:
|Club
|Puntaje
|1. Arsenal
|79
|2. Manchester City
|77
|3. Manchester United
|68
|4. Aston Villa
|62
|5. Liverpool
|59
|6. AFC Bournemouth
|55
|7. Brighton
|53
|8. Brentford
|52
|9. Sunderland
|51
|11. Chelsea
|49
|11. Newcastle United
|49
|12. Everton
|49
|13. Fulham
|49
|14. Leeds United
|47
|15. Crystal Palace
|45
|16. Nottingham Forest
|43
|17. Tottenham Hotspur
|38
|18. West Ham United
|36
|19. Burnley
|21
|20. Wolves
|19