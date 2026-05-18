Arsenal enfrenta a Burnley con la idea de dar un paso al título de la Premier League

Arsenal enfrenta este lunes a Burnley en un duelo clave para dar un paso al título de la Premier League.

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- Arsenal 0-0 Burnley, primer tiempo. Emirates Stadium.

Formaciones titulares

Arsenal 4-3-3 Arquero 1 David Raya Defensas 3 Cristhian Mosquera

Cristhian Mosquera 2 William Saliba

William Saliba 6 Gabriel Magalhães

Gabriel Magalhães 33 Riccardo Calafiori Mediocampistas 8 Martin Ødegaard

Martin Ødegaard 41 Declan Rice

Declan Rice 10 Eberechi Eze Delanteros 7 Bukayo Saka

Bukayo Saka 29 Kai Havertz

Kai Havertz 19 Leandro Trossard Burnley 4-2-3-1 Arquero 13 Max Weiss Defensas 23 Lucas Pires

Lucas Pires 5 Maxime Esteve

Maxime Esteve 6 Axel Tuanzebe

Axel Tuanzebe 2 Kyle Walker Mediocampistas 8 Lesley Ugochukwu

Lesley Ugochukwu 16 Florentino Luis

Florentino Luis 11 Jaidon Anthony

Jaidon Anthony 28 Hannibal Mejbri

Hannibal Mejbri 17 Loum Tchaouna Delantero 19 Zian Flemming

La tabla de posiciones: