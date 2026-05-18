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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Arsenal enfrenta a Burnley con la idea de dar un paso al título de la Premier League

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El duelo es válido por la fecha 37 del torneo británico.

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Arsenal enfrenta este lunes a Burnley en un duelo clave para dar un paso al título de la Premier League. 

Sigue el duelo en vivo y online por Cooperativa.cl.

- Arsenal 0-0 Burnley, primer tiempo. Emirates Stadium. 

Formaciones titulares

Arsenal

4-3-3

Arquero

  • 1 David Raya

Defensas

  • 3 Cristhian Mosquera
  • 2 William Saliba
  • 6 Gabriel Magalhães
  • 33 Riccardo Calafiori

Mediocampistas

  • 8 Martin Ødegaard
  • 41 Declan Rice
  • 10 Eberechi Eze

Delanteros

  • 7 Bukayo Saka
  • 29 Kai Havertz
  • 19 Leandro Trossard

Burnley

4-2-3-1

Arquero

  • 13 Max Weiss

Defensas

  • 23 Lucas Pires
  • 5 Maxime Esteve
  • 6 Axel Tuanzebe
  • 2 Kyle Walker

Mediocampistas

  • 8 Lesley Ugochukwu
  • 16 Florentino Luis
  • 11 Jaidon Anthony
  • 28 Hannibal Mejbri
  • 17 Loum Tchaouna

Delantero

  • 19 Zian Flemming

La tabla de posiciones:

ClubPuntaje
1. Arsenal 79
2. Manchester City 77
3. Manchester United 68
4. Aston Villa 62
5. Liverpool 59
6. AFC Bournemouth 55
7. Brighton 53
8. Brentford 52
9. Sunderland 51
11. Chelsea 49
11. Newcastle United 49
12. Everton 49
13. Fulham 49
14. Leeds United 47
15. Crystal Palace 45
16. Nottingham Forest 43
17. Tottenham Hotspur 38
18. West Ham United 36
19. Burnley 21
20. Wolves 19

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