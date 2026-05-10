Arsenal sostuvo su ventaja rumbo a la Premier con sufrida victoria ante West Ham

Arsenal estuvo a punto de darle un tanque de oxígeno a Manchester City en la recta final de la carrera por el título de la Premier League, pero golpeó en los últimos minutos para vencer a West Ham y mantener su distancia.

Los "gunners" dominaron el balón, pero recién pudieron anotar el 1-0 final a los 83' con anotación de Leandro Trossard.

Sin embargo, los corazones "cañoneros" se paralizaron con el empate local anotado por Callum Wilson (en los 90+5'). Para fortuna del equipo dirigido por Mikel Arteta, se anuló en el VAR por una falta al arquero David Raya.

De esta manera, Arsenal sigue dependiendo de sí mismo de cara a las últimas dos jornadas con 79 puntos; cinco más que un Manchester City al que le queda un partido pendiente para meter presión.