Alcaldesa dice que, hasta el momento, las promesas de Kast en seguridad son "palabras al viento"

En medio de un creciente clamor por mayor seguridad, alcaldes de distintas comunas levantan la voz para exigir al Gobierno que sus promesas de campaña no sean "palabras al viento" y que defina un plan concreto en esta materia.

Según advierten, la preocupación se centra en la percibida inacción o la falta de claridad en las estrategias del Ejecutivo para enfrentar el aumento de la delincuencia.

Una de las voces críticas es de la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla (Ind-FA), que recordó una de las propuestas emblemáticas de la campaña del entonces candidato José Antonio Kast: el "Plan Implacable".

Esta iniciativa prometía "devolver la seguridad a los chilenos" a través de medidas como cárceles de máxima seguridad y aislamiento total para cabecillas narcos, además del fin absoluto a los narcofunerales y la implementación de penas más duras para miembros de bandas criminales.

La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, recordó el "Plan Implacable" propuesto en campaña, acusando que las promesas "eran solo palabras al viento". (FOTO: ATON)

"Hoy, cuando vemos que ya son Gobierno y no hay un plan concreto, por supuesto que nos llama profundamente la atención, porque sus promesas eran solo palabras al viento", acusó Bobadilla, que hizo un llamado al Ejecutivo para que "cumpla con sus promesas".

Otra voz que se sumó a estas exigencias fue la alcaldesa de San Miguel y vicepresidenta de la UDI, Carol Bown.

En entrevista con El Mercurio, la jefa comunal opinó que no corresponde pedir resultados concretos a 50 días de haber asumido, pero cree que "mientras antes se dé a conocer cuál será el plan y hacia dónde va, va a bajar la ansiedad".