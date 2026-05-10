Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.0°
Humedad8%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Seguridad ciudadana

Alcaldesa dice que, hasta el momento, las promesas de Kast en seguridad son "palabras al viento"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La jefa comunal de Quilicura, Paulina Bobadilla (independiente cercana al FA), echó de menos avances concretos en iniciativas como el "Plan Implacable", anunciado en campaña.

Alcaldesa dice que, hasta el momento, las promesas de Kast en seguridad son
 ATON (archivo)

Los cuestionamientos no están sólo en la oposición: distintas voces oficialistas han planteado, durante los últimos días, la necesidad de fortalecer el despliegue y los mensajes en seguridad del Ejecutivo.
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En medio de un creciente clamor por mayor seguridad, alcaldes de distintas comunas levantan la voz para exigir al Gobierno que sus promesas de campaña no sean "palabras al viento" y que defina un plan concreto en esta materia.

Según advierten, la preocupación se centra en la percibida inacción o la falta de claridad en las estrategias del Ejecutivo para enfrentar el aumento de la delincuencia.

Una de las voces críticas es de la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla (Ind-FA), que recordó una de las propuestas emblemáticas de la campaña del entonces candidato José Antonio Kast: el "Plan Implacable".

Esta iniciativa prometía "devolver la seguridad a los chilenos" a través de medidas como cárceles de máxima seguridad y aislamiento total para cabecillas narcos, además del fin absoluto a los narcofunerales y la implementación de penas más duras para miembros de bandas criminales.

Imagen foto_00000002
La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, recordó el "Plan Implacable" propuesto en campaña, acusando que las promesas "eran solo palabras al viento". (FOTO: ATON)

"Hoy, cuando vemos que ya son Gobierno y no hay un plan concreto, por supuesto que nos llama profundamente la atención, porque sus promesas eran solo palabras al viento", acusó Bobadilla, que hizo un llamado al Ejecutivo para que "cumpla con sus promesas".

Otra voz que se sumó a estas exigencias fue la alcaldesa de San Miguel y vicepresidenta de la UDI, Carol Bown.

En entrevista con El Mercurio, la jefa comunal opinó que no corresponde pedir resultados concretos a 50 días de haber asumido, pero cree que "mientras antes se dé a conocer cuál será el plan y hacia dónde va, va a bajar la ansiedad".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada