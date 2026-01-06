Chelsea confirmó a Liam Rosenior como su nuevo entrenador

Luego del despido de Enzo Maresca, Chelsea hizo oficial la llegada de Liam Rosenior para tomar la batuta de los "blues" en lo que resta de temporada. El entrenador firmó un contrato hasta junio de 2032.

El estretega inglés viene de dirigir al Estrasburgo de Francia, club con el cual clasificó a la Conference League y los tenía líderes en dicha competición. Además, tuvo pasos por Derby County y Hull City.

"Siento mucho honor de ser entrenador de Chelsea. Este es un club con un espíritu único y con una historia orgullosa de ganar títulos", dijo Rosenior.

"Mi trabajo es proteger la identidad del club y crear un equipo que refleje esos valores en cada partidos que juguemos. Que me confíen este trabajo significa todo para mí y quiero agradecérselo a todos los involucrados por la oportunidad y la fe depositada en mí. Lo daré todo para conseguir el éxito que este club se merece", indicó.

El entrenador de 41 años debutará en la banca de Chelsea el próximo de 10 de enero frente a Charlton Athletic por la tercera ronda de la FA Cup.