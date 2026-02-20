Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Chelsea dejó de ser el único club de la Premier sin patrocinador tras millonario acuerdo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro de Londres cerró un trato con la empresa de Inteligencia Artificial IFS.

Chelsea dejó de ser el único club de la Premier sin patrocinador tras millonario acuerdo
Chelsea tiene nuevo patrocinador para lucir esta temporada, después que llegó a un acuerdo con la compañía de Inteligencia Artificial IFS y dejará de ser el único club de la Premier League sin sponsor en su camiseta.

Se terminan así más de dos años y medio de espera desde que la empresa de telecomunicaciones Three acabara su contrato con Chelsea.

El contrato global de patrocinio con la empresa tecnológica es hasta 2028, pero IFS sólo aparecerá en el frontal de las camisetas hasta el final de esta temporada. Esto se debe a las altas pretensiones económicas del cuadro inglés, que trataron de asegurar un acuerdo por alrededor de 72 millones de euros anuales.

Este nuevo patrocinador lucirá de inmediato en los partidos de los "blues" este fin de semana en el masculino contra Burnley y el femenino contra Manchester United.

