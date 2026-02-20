Gobierno entregó nota de protesta a EE.UU. por sanciones a ministro Muñoz y otros dos funcionarios

El Gobierno entregó una nota de protesta a Estados Unidos luego de que anunciara este viernes una sanción en contra del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y otros dos funcionarios por, supuestamente, "socavar la seguridad regional".

Tras recibir al embajador norteamericano, Brandon Judd, en el Ministerio de Relaciones Exteriores la tarde de este viernes, el canciller Alberto Van Klaveren encabezó un punto de prensa, durante el cual reafirmó que como Ejecutivo, "creemos que no es una medida aceptable y que es realmente inexplicable".

"Solicitamos al embajador de EE.UU. información respecto de las personas afectadas por esta medida, y nos explicó que por razones legales, no estaba en condiciones de entregar esa información, y que estas personas -que son tres nada más- serían notificadas directamente, ya sea que posean una visa, o en el caso de aquellos que, en su momento, podrían solicitarla", aclaró el secretario de Estado.

Por lo pronto, "el ministro Muñoz fue notificado vía escrita esta mañana, y hasta donde nosotros sabemos, no hay más notificaciones".

Dicho esto, Van Klaveren reiteró "nuestra condena a esta medida de carácter unilateral, que por cierto, vulnera la independencia y la soberanía de nuestro país, y por esa razón, procedimos a entregar una nota de protesta al embajador Judd".

El canciller Van Klaveren anunció la nota de protesta desde La Moneda. (Foto: ATON)

Posteriormente, aprovechó de "destacar el valor y la seriedad del trabajo del ministro Juan Carlos Muñoz. Nos parece que esta es una medida sumamente injusta, que afecta a un servidor público ejemplar, a un ministro que ha tenido un compromiso indiscutible con el mejoramiento del transporte y las telecomunicaciones, y que además ha tenido una destacada trayectoria académica, que ha sido desarrollada en parte en los propios EE.UU, donde realizó sus estudios de posgrado".

"Nos parece una medida extraordinariamente injusta, y que como Gobierno y Estado no podemos aceptar ni comprender", zanjó.

Proyecto en evaluación motivó las sanciones

"Según explicó el embajador Judd, estas medidas se originan a partir de una solicitud de autorización presentada por dos empresas privadas al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para el tendido de un cable submarino que uniría la costa chilena con Hong Kong, en la República Popular China", confirmó el canciller, tal como había trascendido desde temprano.

El gobierno de Donald Trump lo resolvió pues "estima que ese cable podría, de alguna manera, representar una amenaza a su seguridad", añadió Van Klaveren.

Sin embargo, precisó que "estamos hablando de un proyecto que no ha sido aprobado, y está en evaluación. El proyecto que sí ha sido aprobado para el tendido de un cable submarino es otro, en el que justamente participa una prestigiosa empresa de EE.UU, como es Google", aludiendo al llamado "Cable Humboldt", que unirá Sudamérica y Oceanía.

"El otro proyecto se ha presentado, ha iniciado una tramitación de acuerdo a la institucionalidad, y no ha sido objeto de decisión alguna hasta el momento", insistió el ministro.