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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Chelsea evitó resta de puntos por incumplimiento de reglas financieras

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro londinense fue investigado por 74 cargos en su contra por la FA.

Chelsea evitó resta de puntos por incumplimiento de reglas financieras
 Agencia Xinhua
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La Asociación Inglesa de Fútbol (FA) sancionó a Chelsea por incumplir las reglas financieras de la organización, sin embargo, el club londinense logró evitar una resta de puntos tras apelar ante el ente.

Según el organismo, el cuadro "blue" fue castigado originalmente con una deducción de seis unidades, sumado a una multa de 11 millones de euros tras ser investigado por 74 cargos en su contra.

Tras un reclamo, la institución anuló la resta de puntos y en su lugar impuso una prohibición de registrar jugadores durante dos mercados de fichajes consecutivos, sentencia que fue suspendida hasta el 30 de junio de 2027.

Chelsea reconoció las infracciones, que fueron denunciadas por la adminstración de Todd Boehly, quien se hizo con la propiedad del club en 2022 tras la salida del empresario ruso Roman Abramovich debido a la guerra entre su país y Ucrania.

Estas violaciones de las reglas financieras de la competición inglesa tuvieron lugar entre 2011 y 2018, cuando el magnate estaba al frente del cuadro, y se refieren a pagos no informados desde empresas asociadas a la propiedad del club a agentes y futbolistas.

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