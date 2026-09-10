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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Con Núñez como protagonista: La Premier retomará el Boxing Day con siete partidos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE

Darío Osorio, en tanto, jugará al día siguiente de la tradicional jornada.

Con Núñez como protagonista: La Premier retomará el Boxing Day con siete partidos
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La Premier League cumplió su palabra y tras la atípica programación de un único encuentro en el Boxing Day de 2025, la máxima categoría del fútbol inglés decidió reivindicarse con sus aficionados y recuperó la histórica tradición navideña fijando siete compromisos para el sábado 26 de diciembre.

Conscientes de las dificultades logísticas que implican estas fechas, la organización anunció el fixture con dos meses y medio de anticipación lo que busca facilitar la planificación de los hinchas en cuanto a traslados y reservas de alojamiento a lo largo de todo el Reino Unido.

La acción comenzará con el duelo entre Aston Villa y Leeds, para luego dar paso a cuatro partidos, entre los cuales está programado el que jugará Ipswich Town, del chileno Marcelino Núñez, como local ante Brentford.

Crystal Palace y el nacional Darío Osorio, en tanto, se verán las caras el domingo 27 ante Arsenal como local.

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