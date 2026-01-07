Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Conmoción en Inglaterra: Leyenda de Liverpool Kevin Keegan padece cáncer

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exfutbolitsa, dos veces ganador del Balón de Oro, tendrá que pasar por quirófano.

Conmoción en Inglaterra: Leyenda de Liverpool Kevin Keegan padece cáncer
Kevin Keegan, leyenda del fútbol inglés y dos veces ganador del Balón de Oro, padece cáncer y tendrá que pasar por el quirófano.

La familia del exjugador reveló que durante una inspección hospitalaria por unos "síntomas abdominales", los médicos descubrieron la enfermedad. 

"Kevin está muy agradecido al equipo médico por su intervención y por los cuidados que está recibiendo. Durante este tiempo tan difícil, la familia pide privacidad y no hará más comentarios al respecto", añadió.

Durante su carrera, que comenzó en Scunthorpe United en 1968, Keegan disputó 230 partidos con Liverpool, con el que marcó 68 goles además de ganar tres ligas, una Copa de Europa y dos Copas de la UEFA.

Tras siete años en Anfield, Keegan pasó por Hamburgo, Southampton y Newcastle United, antes de retirarse en Blacktown City.

Con Hamburgo ganó una Bundesliga y alcanzó una final de la Copa de Europa. El inglés ganó el Balón de Oro en dos ocasiones, en 1978 y 1979.

Como entrenador, dirigió a Newcastle, ganando la Premier League en 1993, a Fulham, a Manchester City y a Inglaterra por un breve periodo de tiempo.

