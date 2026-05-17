¿Cuándo y dónde ver el crucial partido de Arsenal ante Burnley por la Premier League?

Arsenal se juega gran parte de la temporada este lunes 18 de mayo, ya que animará la penúltima fecha de la Premier League ante Burnley en el Emirates Stadium, con la misión de sumar tres puntos que lo deje en la puerta de la gloria.

El encuentro está pactado para las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT) contará con la transmisión televisiva de ESPN, mientras que vía streaming podrá ser visto a través de Disney+ Premium.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta llega como líder exclusivo con 79 puntos, dos por encima de Manchester City.

Una victoria ante su gente los llevaría a las 82 unidades, obligando a sus perseguidores a no fallar para mantener viva la disputa hasta la última jornada, donde deberá visitar al Crystal Palace.

Si Arsenal gana y el City tropieza el martes, los "Cañoneros" de Londres levantarán el título de la Premier después de 22 años.

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