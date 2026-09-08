Darío Osorio celebró su primera titularidad en Crystal Palace con triunfo en la EFL Cup

El chileno Darío Osorio celebró este martes su primera titularidad en Crystal Palace, en el triunfo por 3-0 sobre Middlesbrough en Selhurst Park, en Londres, en el duelo único de 16avos de final.

Osorio, quien debutó el pasado fin de semana en el equipo, tuvo su oportunidad de saltar a la cancha desde el comienzo y jugó casi una hora de partido, siendo reemplazado cuando el marcador estaba prácticamente resuelto a favor de su equipo.

La apertura de la cuenta fue en el primer tiempo, tras una jugada colectiva que completó Jorgen Larsen (36').

En la segunda parte, Larsen repitió y firmó su doblete, con un certero cabezazo tras un centro desde la izquierda de Ben Chilwell (52').

Con la ventaja en el tablero, el técnico Pierre Sage movió fichas y uno de los cambios fue Osorio, siendo reemplazado por Daichi Kamada en el minuto 59.

El propio Kamada fue el encargado de firmar el 3-0 definitivo para Crystal Palace en el minuto 72, con un espectacular globito.

Con el triunfo, Crystal Palace se instaló en octavos de final y conocerá a su rival en el sorteo que se realizará el miércoles 16 de septiembre.

En la Premier League, Osorio tendrá un duelo de chilenos en el próximo partido de su equipo, ya que Crystal Palace recibirá a Ipswich Town, club de Marcelino Núñez.