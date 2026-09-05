Darío Osorio se encontró con hinchas chilenos tras su estreno en la Premier League

El atacante chileno Darío Osorio cerró de una manera especial la jornada de su debut en la Premier League, luego de compartir con un grupo de compatriotas que lo esperó en las afueras de Craven Cottage tras el triunfo 3-2 de Crystal Palace sobre Fulham.

El formado en Universidad de Chile ingresó a los 89 minutos en reemplazo de Daichi Kamada y disputó sus primeros minutos oficiales en el fútbol inglés, en una jornada que además terminó con la primera victoria de Crystal Palace en la presente temporada de la liga.

Finalizado el compromiso, Osorio se acercó a los hinchas nacionales que llegaron hasta el estadio londinense, firmó camisetas, conversó con ellos y posó para una fotografía grupal, registrando un especial encuentro después de su estreno en una de las principales ligas del mundo.