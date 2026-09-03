DT de Crystal Palace avisó que Darío Osorio "cambiará la forma de jugar" del equipo

El técnico de Crystal Palace, Pierre Sage, destacó las características del delantero chileno Darío Osorio y anticipó el impacto que espera del reciente fichaje, quien tiene opciones de debutar este sábado en la visita a Fulham por la Premier League.

Osorio fue oficializado el martes como nuevo jugador del elenco londinense y ya trabaja con el plantel a la espera de sumar sus primeros minutos en el fútbol inglés.

"Necesitamos un jugador con velocidad en esta posición y él es capaz de disparar desde lejos", explicó Sage al referirse a las cualidades del seleccionado nacional.

El entrenador fue todavía más enfático al proyectar su incorporación al funcionamiento colectivo: "Cambiará nuestra forma de jugar", aseguró.

Crystal Palace visita a Fulham

Sage también abordó el compromiso frente a Fulham y sostuvo que espera utilizar el encuentro como una referencia para medir el momento de su equipo.

"El fútbol no tiene memoria. Lo que sucedió antes siempre se puede cuestionar, especialmente este año con muchos jugadores y entrenadores nuevos en ambos equipos. Me alegra jugar contra ellos porque necesitamos un partido de referencia por el momento", comentó.

Crystal Palace visitará a Fulham este sábado a las 10:00 horas en Craven Cottage, duelo en el que Osorio tiene chances para concretar su esperado estreno en la Premier League.