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Tópicos: País | Transportes | Metro

Metro repuso servicio tras cierre de cuatro estaciones de la Línea 1

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La interrupción se debió a una emergencia médica, indicaron desde la empresa.

El servicio no estuvo disponible en Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones.

Metro repuso servicio tras cierre de cuatro estaciones de la Línea 1
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Metro de Santiago anunció en la tarde de este jueves el cierre de cuatro estaciones de la Línea 1 debido a una emergencia médica.

Según dieron a conocer a través de su cuenta de X, se trata de las estaciones Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones, cuya combinación con la Línea 6 también estuvo suspendida.

De esta manera, el servicio en Línea 1 estuvo disponible entre San Pablo y Baquedano, y Tobalaba a Los Dominicos.

Pasadas las 16:15 horas, Metro informó que se repuso el servicio y que todas las estaciones ya están con su funcionamiento normal.

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