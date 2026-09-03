Metro repuso servicio tras cierre de cuatro estaciones de la Línea 1

Metro de Santiago anunció en la tarde de este jueves el cierre de cuatro estaciones de la Línea 1 debido a una emergencia médica.

Según dieron a conocer a través de su cuenta de X, se trata de las estaciones Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones, cuya combinación con la Línea 6 también estuvo suspendida.

De esta manera, el servicio en Línea 1 estuvo disponible entre San Pablo y Baquedano, y Tobalaba a Los Dominicos.

Pasadas las 16:15 horas, Metro informó que se repuso el servicio y que todas las estaciones ya están con su funcionamiento normal.