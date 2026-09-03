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Tópicos: Mundo | Irán

Irán atacó bases de EE.UU. en Kuwait y EAU "en venganza por civiles y militares asesinados"

Publicado:
| Periodista Digital: Xinhua

El Ejército del país persa aseguró que bombardeó las instalaciones aéreas norteamericanas de Ahmad al-Jaber y Al Minhad.

La respuesta a cualquier ataque de Washington será "dura y devastadora, y continuará hasta lograr la victoria definitiva y castigar al agresor", aseveró.

Irán atacó bases de EE.UU. en Kuwait y EAU
 Unsplash / sina drakhshani

El ataque de EE.UU. fue perpetrado el miércoles ante los "recientes intentos de agresiones" de la Guardia Revolucionaria iraní "contra el transporte marítimo comercial en Ormuz y miembros del servicio estadounidense", dijo el Comando Central de ese país.

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El Ejército de Irán afirmó este jueves que sus fuerzas atacaron bases militares de EE.UU. en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Kuwait con misiles y drones.

En un comunicado subido a su sitio web, el Ejército señaló que los bombardeos eran "en venganza por el personal militar iraní y los civiles asesinados" en los recientes ataques estadounidenses contra Irán.

Añadió que sus fuerzas atacaron los sistemas de comunicaciones por satélite del Ejército estadounidense, almacenes de equipos y un hangar con aviones de combate en la base aérea Ahmad al-Jaber de Kuwait.

El Ejército iraní afirmó que también atacó a las tropas estadounidenses y sistemas de radar en la base aérea de Al Minhad, en EAU, enfatizando que la respuesta de sus fuerzas a cualquier ataque del Ejército estadounidense será "dura y devastadora, y continuará hasta lograr la victoria definitiva y castigar al agresor".

El Comando Central de Estados Unidos manifestó el miércoles, mediante una publicación en X, que sus fuerzas habían "completado con éxito una ola de ataques contra objetivos militares iraníes", citando "recientes intentos de agresiones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra el transporte marítimo comercial del estrecho de Ormuz y contra miembros del servicio estadounidense".

Irán respondió atacando bases e instalaciones estadounidenses en Jordania, Kuwait, Bahréin, la región semiautónoma del Kurdistán de Irak y EAU.

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