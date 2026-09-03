Irán atacó bases de EE.UU. en Kuwait y EAU "en venganza por civiles y militares asesinados"
El Ejército del país persa aseguró que bombardeó las instalaciones aéreas norteamericanas de Ahmad al-Jaber y Al Minhad.
La respuesta a cualquier ataque de Washington será "dura y devastadora, y continuará hasta lograr la victoria definitiva y castigar al agresor", aseveró.
El ataque de EE.UU. fue perpetrado el miércoles ante los "recientes intentos de agresiones" de la Guardia Revolucionaria iraní "contra el transporte marítimo comercial en Ormuz y miembros del servicio estadounidense", dijo el Comando Central de ese país.