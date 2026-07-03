EA Sports homenajeó a Diogo Jota en popular videojuego

La desarrolladora de videojuegos EA Sports anunció este viernes que el trofeo de FC Pro World Championship, torneo de esports perteneciente a su entrega de fútbol FC 26, será renombrado a "Diogo Jota FC Pro World Championship", en el marco del primer aniversario del fallecimiento del delantero portugués.

Jota era un reconocido fanático de la saga, en la que destacó por ganar la ePremier League en 2020, competencia llevada a cabo por la pandemia de Covid-19, además de lograr la clasificación para disputar el primer Global Series Qualifier de EA Sports, certamen que abandonó porque tenía que disputar un partido con Liverpool en la vida real.

A través de redes sociales, la entidad emitió un comunicado con respecto a la noticia, señalando que "Honramos el legado de Diogo Jota con el anuncio del Diogo Jota FC Pro World Championship Trophy".

"Con la bendición de su familia, el trofeo ha sido renombrado en reconocimiento al amor de Diogo por EA SPORTS FC y su pasión por los esports, tanto como competidor como fundador de su propio equipo de esports", añadió.