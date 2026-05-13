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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Espionaje en Inglaterra: Southampton quedó bajo la lupa en la lucha por el ascenso a la Premier

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "Boro" perdió la semifinal por el ascenso ante los "Santos" y los denunció ante la EFL.

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El club Middlesbrough denunció formalmente a Southampton ante la English Football League (EFL) después de descubrir a un analista del club rival oculto en un árbol dentro de su centro de entrenamiento, intentando espiar las prácticas privadas de cara al partido que se jugó ayer martes por las semifinales del ascenso a la Premier.

El incidente ocurrió esta semana en las instalaciones del "Boro" y según los reportes proporcionados por el Daily Telegraph, el personal de seguridad del club descubrió a un empleado de Southampton —identificado como un analista del primer equipo— oculto en un árbol con el objetivo de registrar tácticas y estrategias a puertas cerradas.

Middlesbrough no dejó pasar el suceso y escaló el conflicto directamente a la English Football League (EFL), exigiendo explicaciones y medidas disciplinarias por lo que consideran una violación grave al reglamento.

De acuerdo con citado matutino, la tensión es tal que el plantel de Middlesbrough se entrena bajo una premisa impensada: estar preparados por si el comité disciplinario de la liga decide sancionar a Southampton con la pérdida del partido disputado ayer y que terminó con triunfo para los "Santos" por 2-1 sellando su clasificación al duelo decisivo tras haber igualado 0-0 en la ida.

La normativa de la EFL es clara al respecto: está estrictamente prohibido intentar presenciar, directa o indirectamente, las sesiones de entrenamiento de un rival dentro de las 72 horas previas a un encuentro.

Esta regla fue implementada tras el recordado "Spygate" de 2019, protagonizado por Marcelo Bielsa cuando dirigía a Leeds United. En aquella ocasión, el estratega argentino admitió que enviaba espías a los entrenamientos de todos sus rivales, lo que provocó una reforma en el código de conducta de la liga inglesa.

En la otra llave, Hull City venció a Milwall y está a la espera de la final, pactada para el viernes 22 en Wembley.

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