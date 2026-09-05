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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Exárbitro Mike Dean desató escándalo tras confesar "juegos" durante partidos de la Premier League

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El histórico juez inglés reveló que junto a sus asistentes realizaba desafíos para intentar pasar largos períodos sin cobrar infracciones.

Exárbitro Mike Dean desató escándalo tras confesar
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El exárbitro inglés Mike Dean desató una fuerte polémica en la Premier League luego de confesar que durante algunos encuentros realizaba particulares desafíos junto a sus asistentes, entre ellos intentar permanecer la mayor cantidad de tiempo posible sin hacer sonar su silbato.

Dean, quien dirigió más de 500 encuentros en la máxima categoría inglesa, relató en el podcast de Jamie Vardy que lo hizo en varias oportunidades antes de la implementación del VAR. "Pasamos entre 20 y 25 minutos sin pitar", contó el otrora juez, quien también afirmó que en otra ocasión intentó permanecer durante cerca de 15 minutos dentro del círculo central.

Las declaraciones provocaron fuertes cuestionamientos en Inglaterra y obligaron al exréferi a explicar posteriormente sus palabras. Dean aseguró que durante su carrera siempre ejerció su labor de manera profesional y aplicó las reglas del juego, además de reconocer que se expresó de una forma que podía haber sido mejor.

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