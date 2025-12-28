Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Fútbol para el Año Nuevo: Los partidos que se jugarán el 1 de enero de 2026

Las competiciones inglesas se tomarán el primer día del año.

Fútbol para el Año Nuevo: Los partidos que se jugarán el 1 de enero de 2026
En lo que parece una fecha atípica para el balompié sudamericano, el fútbol en Europa no se detendrá pese a los festejos de Año Nuevo y es por eso que las competiciones inglesas animarán el grueso de partidos en el inicio de 2026.

La Premier League tendrá platos fuertes para cerrar la jornada, destacando las visitas de Manchester City a Sunderland y de Tottenham a Brentford. Además, Liverpool buscará iniciar el año con el pie derecho recibiendo al Leeds United en Anfield.

Por otro lado, la Championship tendrá una jornada frenética con doce compromisos, donde Ben Brereton Díaz estará en Derby County cuando reciba a Middlesbrough, Marcelino Núñez en Ipswich Town ante Oxford United y Lawrence Vigouroux custodiará el arco de Swansea frente a West Bromwich.

Revisa la agenda completa de partidos a continuación:

Premier League

  • Crystal Palace vs. Fulham. 14:30 horas.
  • Liverpool vs. Leeds Utd. 14:30 horas.
  • Brentford vs. Tottenham. 17:00 horas.
  • Sunderland vs. Manchester City. 17:00 horas.

Championship

  • Blackburn vs. Wrexham. 09:30 horas.
  • Bristol City vs. Portsmouth. 12:00 horas.
  • Charlton vs. Coventry. 12:00 horas.
  • Derby vs. Middlesbrough (de Ben Brereton). 12:00 horas.
  • Hull vs. Stoke. 12:00 horas.
  • Ipswich vs. Oxford Utd (de Marcelino Núñez). 12:00 horas.
  • Preston vs. Sheffield Wed. 12:00 horas.
  • QPR vs. Norwich. 12:00 horas.
  • Southampton vs. Millwall. 12:00 horas.
  • Swansea vs. West Brom (de Lawrence Vigouroux). 12:00 horas.
  • Watford vs. Birmingham. 12:00 horas.
  • Sheffield Utd vs. Leicester. 14:30 horas.

