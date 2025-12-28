Fútbol para el Año Nuevo: Los partidos que se jugarán el 1 de enero de 2026

En lo que parece una fecha atípica para el balompié sudamericano, el fútbol en Europa no se detendrá pese a los festejos de Año Nuevo y es por eso que las competiciones inglesas animarán el grueso de partidos en el inicio de 2026.

La Premier League tendrá platos fuertes para cerrar la jornada, destacando las visitas de Manchester City a Sunderland y de Tottenham a Brentford. Además, Liverpool buscará iniciar el año con el pie derecho recibiendo al Leeds United en Anfield.

Por otro lado, la Championship tendrá una jornada frenética con doce compromisos, donde Ben Brereton Díaz estará en Derby County cuando reciba a Middlesbrough, Marcelino Núñez en Ipswich Town ante Oxford United y Lawrence Vigouroux custodiará el arco de Swansea frente a West Bromwich.

Revisa la agenda completa de partidos a continuación:

Premier League

Crystal Palace vs. Fulham. 14:30 horas.

Liverpool vs. Leeds Utd. 14:30 horas.

Brentford vs. Tottenham. 17:00 horas.

Sunderland vs. Manchester City. 17:00 horas.

Championship