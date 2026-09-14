Gol del City a Manchester United estuvo viciado

La organización arbitral inglesa Pro Ref reconoció un error en la validación del gol de Erling Haaland que permitió a Manchester City vencer 1-0 a Manchester United en Old Trafford por la cuarta fecha de la Premier League.

La conquista llegó a los 60 minutos tras un centro de Josko Gvardiol y fue inicialmente anulada por posición de adelanto de Haaland. El VAR estableció que el delantero noruego estaba habilitado y determinó que Enzo Fernández, quien se encontraba en fuera de juego e intentó intervenir en la acción, no alcanzó a tocar el balón, por lo que el tanto fue concedido.

Posteriormente, Pro Ref informó que el VAR no consideró correctamente el posible impacto de la posición de Fernández sobre la jugada y debió recomendar al árbitro Michael Oliver una revisión en el monitor. El organismo calificó lo sucedido como un "error de juicio", comunicó la situación a Manchester United y anunció una revisión del incidente.

Manchester City jugó con 10 futbolistas desde los 23 minutos por la expulsión directa de Phil Foden por conducta violenta sobre Bruno Fernandes. La decisión de Oliver fue revisada y confirmada por el VAR, que consideró que existió un segundo movimiento del jugador del City al lanzar su pierna contra el cuerpo del portugués.