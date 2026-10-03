Coordinador eléctrico: "El 25F nunca debió haber ocurrido y no debe volver a repetirse"

Juan Carlos Olmedo Hidalgo, presidente del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), se despedirá de su cargo tras ocho años en la institución, marcada por el fatídico apagón del 25 de febrero de 2025 que dejó al 98% de la población sin suministro eléctrico.

En conversación con La Tercera, Olmedo destacó que "estos 10 años la transformación del sistema eléctrico ha sido tremenda. En 2016, cuando el CEN se creó, teníamos algo mayoritariamente término e hidráulico, y la energía renovable, solar, fotovoltaica y eólica era incipiente".

"Esta transformación ha sido muy rápida y eso nos llegó a reorganizar a este organismo, preparar profesionales, desarrollar infraestructura, incorporar tecnología, digitalización y más exigencias de seguridad de servicio. Pero, por cierto, también el 25F nos marcó mucho", reconoció.

En ese sentido, aseveró que "es algo que nunca debió haber ocurrido y que no debe volver a repetirse. Nos dejó muchas lecciones".

A 20 meses de ocurrido el apagón, el presidente del CEN sostuvo que la causa basal fue "la operación de la línea (de transmisión) de Interchile de 500 kV. Ese fue el evento que gatilló la secuencia de lo que vino. Y los informes técnicos relevaron qué ocurrió después: protecciones que no estaban en los niveles que debían estar, tiempos de reacción demasiado cortos respecto a los estándares y, además, hubo eventos que nunca habían ocurrido, como que uno de los (sistemas informáticos de control) Scada de la principal transmisora (Transelec) se apagó y se perdieron líneas de comunicación".

"En los análisis del 25F se vio que hubo una desconexión de un volumen importante de PMGD (pequeñas centrales generadores de hasta 9 MW) antes de los tiempos que establece la normativa. Entonces, lo importante es tener un monitoreo en tiempo real de los PMGD y que se ajusten los sistemas de protección a los estándares que permitan preservar la seguridad del servicio", detalló.

Asimismo, afirmó que "la seguridad de servicio es un bien público y la seguridad de servicio es responsabilidad de todos los agentes que participan en el mercado, sea el operador del sistema, el generador, el transmisor, los grandes consumos. Y cada uno tiene que cumplir su rol", aseveró.

Olmedo explicó que la CEN contrató a Electric Power Research Institute (EPRI) y a la doctora Claudia Rahmann de la Universidad de Chile para los análisis de la falla; trabajo que terminó con 20 medidas orientadas a "contener los efectos de las perturbaciones, es decir, que no se desarme completamente el sistema, o si se quedan algunos componentes, poder reponerlos más rápido, y en el caso de que ocurra un evento, tomar acciones para que la recuperación del servicio sea más rápida y no demore tanto".

"Se refieren a temas de plan de recuperación de servicio, ajuste de protecciones, y dentro de las protecciones, la desconexión de carga, desconexión de centrales, revisar también los Scada, simulaciones de los planes de recuperación del servicio -de hecho ya se hizo un ejercicio con todas las empresas- y algunas recomendaciones normativas como el monitoreo en tiempo real de los PMGD. También hay medidas para mejorar la seguridad de servicio", detalló.

Por otro lado, también abordó la multa de 300 UTM aplicada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en contra del consejo del Coordinador, por la que Olmedo presentó un reclamo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y aseguró que no utilizó recursos de la organización para su defensa: "Lo que se ha hecho es aplicar las mejores prácticas de gobernanza de las empresas, organizaciones o entidades que tienen directorios o consejos directivos, que es tener seguros de responsabilidad de los directores".

Olmedo se retirará del cargo el próximo 10 de octubre y será remplazado por Humberto Espejo en los próximos cuatro años.