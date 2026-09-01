Jack Grealish regresó a Everton a préstamo hasta final de temporada

El extremo inglés Jack Grealish, jugador de Manchester City, regresó a Everton mediante una cesión hasta el final de la presente temporada, en una operación concretada durante la última jornada del mercado de fichajes.

El futbolista ya había defendido a los "Toffees" durante la campaña anterior y dejó una buena impresión en el club, llegando incluso a ser elegido mejor jugador de la Premier League en septiembre.

Su primera etapa en Everton, sin embargo, terminó antes de lo esperado debido a una lesión en el pie que lo mantuvo fuera durante los últimos meses de la temporada.

Grealish volvió a quedar fuera de los planes de Manchester City

Tras finalizar aquella cesión, Grealish regresó a Manchester City y alcanzó a disputar algunos minutos durante la Community Shield y en el estreno de la Premier League frente a Bournemouth.

Sin embargo, dejó de entrar en los planes del cuerpo técnico y no fue convocado para el último triunfo ante Crystal Palace, situación que aceleró la búsqueda de una nueva salida.

El futbolista también despertó interés de Sunderland y Aston Villa, pero finalmente Everton consiguió nuevamente su cesión hasta el término de la temporada, momento en que finalizará su actual vínculo con Manchester City.

Durante su paso anterior por Everton, Grealish disputó 22 encuentros, marcó dos goles y entregó seis asistencias.