James Milner anunció su retiro tras romper histórico récord en la Premier League

James Milner, futbolista inglés y jugador con más partidos en la historia de la Premier League, anunció este lunes su retiro del fútbol profesional tras una carrera de más de 20 años, en la que disputó 658 encuentros en la máxima categoría de Inglaterra.

"Después de 24 años en la Premier League, creo que ha llegado el momento de terminar mi carrera profesional", expresó el exmediocampista de Leeds United, Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool y Brighton, quien debutó a los 16 años y en febrero superó el récord que pertenecía a Gareth Barry.

Milner, de 40 años, ganó tres títulos de Premier League durante su trayectoria. Con Manchester City obtuvo dos ligas, una FA Cup, una Copa de la Liga y una Community Shield, mientras que con Liverpool conquistó la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes en 2019.