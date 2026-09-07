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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Jamie Vardy vuelve al fútbol inglés para jugar en la Championship

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE

El veterano delantero se suma a un equipo que viene de perder la categoría en la Premier.

Jamie Vardy vuelve al fútbol inglés para jugar en la Championship
 Burnley FC
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A sus 39 años el delantero inglés Jamie Vardy vivirá una nueva aventura en el fútbol inglés luego fichar por Burnley, equipo de la segunda división inglesa, hasta final de temporada.

Tras acabar su contrato con Cremonese en Italia, Vardy llega a Burnley, uno de los que descendieron la temporada pasada de la Premier League, para recomponer la temporada de los 'Clarets', que han empatado dos partidos y perdido tres después de cinco jornadas.

Vardy, que marcó 200 goles en 500 partidos con Leicester, formó parte integral del equipo que conquistó la Premier en 2016 y es el futbolista con el récord de partidos seguidos marcando en la máxima categoría del fútbol inglés.

Abandonó el Leicester en 2025 y fichó por Cremonese, donde anotó siete tantos en 29 partidos antes de descender a la Serie B.

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