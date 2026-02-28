Josep Guardiola pidió respeto a la diversidad tras abucheos de hinchas de Leeds United por el Ramadán

El técnico español de Manchester City, Josep Guardiola, exigió este sábado un compromiso real con la tolerancia y la diversidad religiosa tras los incidentes registrados en el Estadio Elland Road. El catalán reaccionó con dureza luego de que parte de la hinchada de Leeds United abucheaó la pausa reglamentaria que permitió a los jugadores musulmanes hidratarse tras la caída del sol.

El suceso ocurrió en el minuto 11 de la primera etapa, cuando el juez del compromiso interrumpió las acciones para que futbolistas como el mediocampista francés Rayan Cherki y el defensor argelino Rayan Aït-Nouri ingirieran geles y vitaminas. "Esto es el mundo moderno, ¿verdad? Miren lo que pasó en el mundo hoy. Respeten las religiones, respeten la diversidad", disparó Guardiola en la rueda de prensa posterior al encuentro en Londres.

El conductor del equipo "ciudadano" defendió el derecho de sus dirigidos a cumplir con sus ritos espirituales sin enfrentar hostilidad en el campo de juego. "Nos dejaron un minuto o dos para ello. Los jugadores lo saben. Tomaron unas vitaminas porque no comieron en todo el día. No hubo más que eso. ¿Cuál fue el problema?", cuestionó el adiestrador del conjunto de Manchester ante los medios de comunicación.

La conducta de los aficionados obligó a intervenir a Kick It Out, la principal organización contra la discriminación en Reino Unido. El organismo calificó la jornada como "extremadamente decepcionante" y señaló que el fútbol británico aún tuvo un largo camino por recorrer en materia educativa. En tanto, el ayudante técnico de Leeds United, Eddie Riemer, reconoció que los silbidos resultaron penosos para la institución.

La Premier League permite este protocolo de forma oficial desde 2021, buscando visibilizar y hacer el deporte más acogedor para todas las comunidades. Pese al ambiente tenso en las tribunas, el partido concluyó con la victoria de la escuadra dirigida por Josep Guardiola, quien cerró su intervención instando a la sociedad a reflexionar sobre los valores de respeto mutuo.