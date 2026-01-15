La Premier League comenzó a permitir un margen de cinco centímetros en los fuera de juego

La Premier League confirmó que empezó a dar un margen de cinco centímetros para la marca del fuera de juego, después de ratificar este jueves que el gol de Florian Wirtz, de Liverpool, contra Fulham el pasado 4 de enero estuvo bien validado.

El futbolista alemán empató el partido contra Fulham en el minuto 57' en posición dudosa. Tanto fue así que el juez de línea lo anuló en primera instancia, pero la revisión del VAR confirmó que el tanto era válido.

El sistema de fuera de juego semiautomático determinó que no había fuera de juego porque en la Premier League se concede un margen de cinco centímetros, al utilizar líneas más grandes. Si este tanto se hubiera marcado en España, Alemania o Italia, hubiera sido anulado.

En la imagen que pudo verse por televisión, parecía fuera de juego, lo que propició las quejas de Fulham, cuyo entrenador, Marco Silva, anunció que contactarían al colegio de árbitros de la Premier para pedir explicaciones por esta jugada.

El partido acabó con empate 2-2 entre Fulham y Liverpool.