Leicester City, campeón de la Premier en 2016 y que hoy juega en la League One (tercera división inglesa), rompió con su principal patrocinador, la casa de apuestas en línea BC Game, tras el escándalo desatado por el nombramiento de una actriz porno rusa como "embajadora" de la firma.

En un comunicado emitido en las últimas horas, el club aclara que llegó a "un acuerdo mutuo con BC Game para concluir nuestra asociación comercial con efecto inmediato", aunque no hace explícitas las razones de la ruptura.

BC Game, especializada en las criptomonedas dentro del mundo del juego online, patrocinó al club durante dos años y medio.

Sin embargo, el nombramiento de Eva Elfie como 'embajadora internacional' de la marca de apuestas enfureció a los seguidores de Leicester City, hasta el punto de que uno de los principales grupos de aficionados, The Foxes Trust, emitió un comunicado en el que acusaban al club de estar "enterrando sus valores".

"El juego, tanto como la pornografía, pueden tener un impacto devastador en la vida de las personas, y en especial de los jóvenes -decía el comunicado de los seguidores-. Y asociaciones como esta acercan estos dos mundos a una audiencia mayor, que por asociación los vinculan con el Leicester City".

Deseoso de reconcilarse con sus aficionados, el club les ofrece incluso reembolsar el importe de todos los que hayan comprado las camisetas con el logo de BC Game en los últimos 28 días, siempre que las hubieran comprado por los canales oficiales del equipo.