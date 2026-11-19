El Presidente José Antonio Kast y su homólogo de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., firmaron hoy el denominado Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), convirtiendo a Chile en el primer país de Latinoamérica en rubricar un pacto comercial con la nación insular asiática.

Tras año y medio de negociaciones, ambos mandatarios escenificaron la firma durante su reunión en los márgenes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra esta semana en la megalópolis suroriental china de Shenzhen.

Según la Presidencia chilena, el CEPA garantizará acceso preferente para cerca del 90% del valor de las exportaciones chilenas a Filipinas, con cerca de 10.500 categorías de productos cubiertos.

Entre ellos, destacan los bienes agropecuarios, pesqueros, forestales, químicos, metalúrgicos o minerales, con cobre, litio, molibdeno y yodo dentro de este último segmento.

Filipinas es un mercado de más de 110 millones de habitantes y un importante importador de alimentos, y este acuerdo proporcionará "reglas más predecibles" para las empresas de Chile, país que ya ha firmado pactos comerciales con otros países de la región como Tailandia, Singapur, Vietnam, Brunéi, Malasia e Indonesia.

Las negociaciones para el CEPA concluyeron el pasado mes de julio durante una gira asiática del canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, que concluyó precisamente con una visita a Filipinas.

"La suscripción del CEPA responde a un paso más en la estrategia de diversificación de la canasta exportadora y de los destinos de los productos chilenos. Filipinas es un relevante importador de productos agrícolas y alimentarios, sectores en los que la oferta exportadora chilena tiene gran potencial de crecimiento", destacó entonces el jefe de la diplomacia.

En 2025, los intercambios comerciales entre Chile y Filipinas ascendieron a 143 millones de dólares, con alimentos -principalmente, salmones-, cartulinas o vinos entre los principales productos de exportación a la nación insular.

Kast llegará este jueves a Japón

El Presidente Kast tienen previsto llegar este jueves a Japón para una visita en la que se reunirá con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

La llegada a la capital nipona tendrá lugar a última hora del jueves (hora local), una vez concluidas las actividades en la cumbre del APEC.

El viaje oficial de trabajo de Kast a Japón, en el tramo final de su gira por Asia, tiene lugar en la antesala del 130 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Tokio y Santiago de Chile (1897-2027).

En el marco de este aniversario, el Mandatario tiene programada una cumbre con Takaichi en la tarde del viernes, en la que abordarán temas de defensa y gestión de crisis. Tras ello, realizarán un anuncio conjunto y celebrarán una cena.

Asimismo, Kast mantendrá un encuentro con los emperadores japoneses; otro, con empresarios; y un tercero, con parlamentarios.