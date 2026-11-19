El diputado republicano Luis Sánchez defendió en Cooperativa el homenaje que el Presidente José Antonio Kast realizó al histórico líder vietnamita, Ho Chi Minh, durante su visita en Hanoi esta semana, considerándolo un gesto necesario para atraer inversión desde ese país.

"Lo que veo es a un Presidente que está jugado por aprovechar todas las vías que permitan recuperar el crecimiento y la inversión en Chile", resaltó el oficialista en El Diario de Cooperativa, relevando que "la razón por la que se tienen esos gestos de protocolo, y se hacen visitas especiales a países con los que tenemos profundas diferencias históricas y políticas, es que ellos puedan venir a invertir a Chile".

Según el parlamentario, "me han transmitido que hay una voluntad real, con cifras relevantes, de venir a materializar inversión a Chile, y por supuesto, se deben tener gestos con esos países y con las empresas de ellos si queremos materializar esas oportunidades para nuestros compatriotas".

Consultado sobre su opinión personal de que el Mandatario -que en su momento llamó "genocida" al líder comunista- depositara una ofrenda de flores en el mausoleo de Ho Chi Minh, Sánchez insistió: "El Presidente está empeñado en que llegue la inversión a Chile, y en ese sentido, uno debe tener generosidad, y entender que estamos en momentos complejos".

"Obviamente, podemos tener nuestras visiones políticas -yo las tengo muy claras, y no son sorpresa para absolutamente nadie-, pero cuando la gran mayoría de los chilenos está sufriendo porque no hay empleo ni inversión en nuestro país, uno debe ordenar sus prioridades, y en ese sentido, yo lo entiendo y lo comparto", zanjó.

Consultado por la situación nacional, el militante republicano reconoció que el Ejecutivo vive "tiempos difíciles", y que su baja popularidad en las encuestas "amplifica los errores" que se cometen desde el gabinete, como ha ocurrido esta semana con la pugna entre el vocero Gonzalo Arenas y el Partido de la Gente.

Sin embargo, garantizó que "tenemos un Gobierno que está haciendo bien la pega: el próximo año veremos cifras positivas, y eso no es un 'si es que', es algo real y objetivo. Hay más de 40 mil millones en proyectos de inversión ya aprobados por el Comité de Ministros, y que se estarán moviendo el próximo año (...), y eso irá disminuyendo la presión".