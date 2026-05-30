Liverpool despidió al director técnico Arne Slot: "Para que el club evolucione"

A través de sus canales oficiales, Liverpool anunció este sábado el despido de su entrenador Arne Slot tras dos temporadas en el cargo.

El neerlandés se marcha de los "reds" tras una amarga temporada en la que terminó quinto de la Premier League; clasificado a la próxima Liga de Campeones pero a 25 unidades del campeón Arsenal. Por otro lado, decepcionó en en las copas domésticas y quedó eliminado de la Champions en cuartos de final.

"Esta ha sido una decisión difícil. La contribución que Slot ha hecho en el tiempo que ha estado con nosotros ha sido importante, con mucho significado y, lo más importante, ha sido un éxito. Nuestro aprecio a lo que ha conseguido no podría ser mayor. Desde el momento en que le conocimos, nos quedó claro que es un individuo que no solo acepta la responsabilidad, la abraza. Esto fue evidente cuando asumió el cargo y cuando nos llevó a ganar la Premier League", señaló el club.

"Al mismo tiempo, hemos llegado de forma colectiva a la conclusión de que un cambio es necesario para que el club evolucione. De nuevo, insistimos en que esta decisión no se ha tomado a la ligera", añadió el club inglés.

En la carta de despedida, Liverpool también le agradeció a Slot el cómo ayudó al club a llevar el fallecimiento de Diogo Jota, que murió en un accidente de tráfico en julio de 2025 junto a su hermano André Silva.

"Solo podemos desearle lo mejor a Arne en la siguiente etapa de su carrera, con nuestra expectativa de que continúe siendo un éxito. Lo hacemos con el conocimiento de que su legado en el Liverpool estará intacto y tomará más importancia en los años venideros", sumaron los "reds".

Pese a que la primera temporada de Slot fue buena, con la conquista de la liga inglesa, mucho de ese mérito se asoció con el trabajo y los jugadores que había reclutado en la campaña anterior Jürgen Klopp.

Las críticas al técnico comenzaron cuando el equipo fue eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones el curso anterior y se recrudecieron esta campaña al verse muy pronto fuera de la carrera por el título inglés, junto con perder la Community Shield a manos de Crystal Palace.

Durante su etapa en Liverpool, Slot también vivió momentos turbulentos, como las críticas que vertió Mohamed Salah sobre él en diciembre pasado, antes de irse a la Copa Africana de Naciones, cuando aseguró que su relación estaba rota y que no entendía sus suplencias. La situación terminó con la salida del histórico delantero del club al terminar su contrato.