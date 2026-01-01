Liverpool volvió a ceder puntos con un amargo empate ante Leeds

Liverpool lamentó un triste empate sin goles ante Leeds United por la fecha 19 de la Premier League, estancándose en la tabla y manteniéndose en peligro de ser relegado de la zona de copas internacionales

Pese a dominar el encuentro, los 'reds' no lograron generar peligro real y se quedaron sin romper el cerrojo defensivo visitante.

Este punto deja a los "reds" con ciertas dudas en su rendimiento en el torneo inglés. Con 33 unidades tras este empate, se mantienen en el cuarto puesto de la tabla, lo que les asegura —por ahora— la clasificación a la próxima edición de la Champions League.

Por su parte, el Leeds United, dirigido por Daniel Farke, sumó un valioso punto que les permite seguir alejándose de la zona baja. Marchan en el lugar 16 con 21 puntos, a siete unidades de la zona de descenso, y extendieron su racha invicta de seis partidos al hilo, en la Premier.

El próximo compromiso del equipo de Arne Slot será como visitante ante Fulham el domingo 4 de enero a las 15:00 horas (12:00 GMT). Mientras tanto, Leeds United recibirá a Manchester United ese mismo día a las 09:30 horas (12:30 GMT).