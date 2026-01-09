Manchester City ficha a Semenyo por 72 millones de euros

Manchester City completó este viernes el fichaje de Antoine Semenyo, procedente de Bournemouth a cambio de 72 millones de euros.

Semenyo, que firmó un contrato de cinco años y medio, se convierte en el primer fichaje del City en este mercado de inicios de año con el que tratan de revertir la situación actual, tras ver frenadas sus aspiraciones de conquistar la Premier League, distanciado a seis puntos de Arsenal tras cosechar tres empates seguidos contra Sunderland, Chelsea y Brighton & Hove Albion.

La situación de Semenyo en Bournemouth era curiosa porque el delantero ghanés tenía una cláusula cercana a los 60 millones de libras que era válida hasta este viernes, con el objetivo de dar tiempo suficiente al conjunto de Andoni Iraola para buscar un refuerzo con el que sustituir a su mejor jugador.

El delantero sumó 10 goles en 20 partidos de Premier League esta temporada, incluido el último para darle la victoria a los 'Cherries' este miércoles contra Tottenham Hotspur.