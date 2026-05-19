Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa
Manchester City visita a Bournemouth para postergar el título de Arsenal
Sigue el duelo en vivo y online por Cooperativa.cl.
Manchester City necesita una victoria en su visita a Bournemouth para postergar la celebración de Arsenal como campeón de Premier League.
Sigue el duelo en vivo y online por Cooperativa.cl:
- Bournemouth 1-1 Manchester City, segundo tiempo. Vitality Stadium
1-0: 38'; Eli Junior Kroupi (BOU), 1-1: 95'; Erling Haaland (MAN)
La tabla de posiciones:
|Club
|Puntaje
|1. Arsenal
|82
|2. Manchester City *
|77
|3. Manchester United
|68
|4. Aston Villa
|62
|5. Liverpool
|59
|6. AFC Bournemouth *
|58
|7. Brighton
|53
|8. Brentford
|52
|9. Sunderland
|51
|11. Chelsea
|49
|11. Newcastle United
|49
|12. Everton
|49
|13. Fulham
|49
|14. Leeds United
|47
|15. Crystal Palace
|45
|16. Nottingham Forest
|43
|17. Tottenham Hotspur
|38
|18. West Ham United
|36
|19. Burnley
|21
|20. Wolves
|19
*: En juego