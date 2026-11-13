Manchester United anunció a Mauricio Pochettino como su nuevo DT

Manchester United anunció este viernes al argentino Mauricio Pochettino como su nuevo entrenador, a partir del día 18 de noviembre, para las próximas dos temporadas y media.

Pochettino, que tenía contrato con la selección de Estados Unidos hasta 2030, optó por volver a la Premier League y sustituye en el cargo a Michael Carrick, despedido este jueves tras el peor arranque de curso en 40 años.

El de Murphy (provincia de Santa Fe), que tenía contrato con el combinado norteamericano hasta 2030, decidió volver a la Premier League.

En su comunicado oficial, el club dice que el argentino es reconocido por su estilo de fútbol ofensivo y de alta intensidad, su dedicación a la creación de equipos sólidos y cohesionados, y su destacada trayectoria en el desarrollo de jugadores a nivel individual.

"Pochettino ha mantenido un rendimiento constante al más alto nivel futbolístico en diversas ligas", agrega la nota sobre el técnico de 54 años que también dirigió al Espanyol de Barcelona.

El argentino vuelve a la Premier League en la que será su cuarto trabajo como entrenador. Estuvo un año en Southampton, al que llevó a su mejor posición liguera de la década, cinco años en Tottenham Hotspur, con el que fue subcampeón de la Premier y finalista de la Liga de Campeones, y sólo un año en Chelsea, del que se fue por discrepancias con la directiva.

Pochettino firmó en 2024 con la selección de Estados Unidos para dirigir al equipo en el Mundial del que fue anfitrión y consiguió una fase de grupos brillante, clasificando primeros de grupos con triunfos ante Paraguay y Australia, y pasando a octavos de final tras derrotar a Bosnia Herzegovina en el primer cruce. Ahí, sin embargo, Bélgica les infligió una dura derrota, lo que puso en duda la continuidad del técnico.

Tras unas semanas de deliberación, decidió extender su contrato cuatro años más y permanecer en Estados Unidos hasta la Copa del Mundo de 2030, aunque guardándose una cláusula de alrededor de 10 millones de euros si un club estaba interesado por él.