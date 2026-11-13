Cámara Baja despachó Presupuesto 2027 con siete partidas rechazadas tras maratónica sesión

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto de Presupuesto 2027, tras una maratónica discusión que se extendió hasta pasadas las seis de la mañana de este viernes y dejó sin aprobación los recursos destinados a siete partidas clave del Gobierno.

El rechazo afectó a los presupuestos de Interior, Educación, Secretaría General de Gobierno, Minería, Mujer y Equidad de Género, Culturas y Ciencia, en medio de los cuestionamientos a los recortes propuestos por el Ejecutivo.

El debate de la ley presupuestaria se extendió por cuatro jornadas. En la última sesión, fueron rechazados los recursos para Mujer y Equidad de Género, por 58 votos a favor y 59 en contra, y Culturas, por 59 a favor y 60 en contra, con controversias por el cierre de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), los recortes al sector cultural y el financiamiento de los sitios de memoria.

Durante la misma jornada del jueves, se aprobaron los presupuestos de Bienes Nacionales, Trabajo y Previsión Social y Salud. A ellos se sumaron durante la madrugada los de Desarrollo Social, Segpres, Medio Ambiente, Deportes y Seguridad Pública, este último con recursos superiores a los 3,4 billones de pesos para 2027.

"Vamos a reponer las cosas que se rechazaron"

Pese a que la mayoría de los recursos obtuvo luz verde, el Ejecutivo deberá enfrentar una nueva negociación para conseguir respaldo a los presupuestos rechazados.

Eel ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el avance de la tramitación: "Vamos bien encaminados, efectivamente en general aprobando prácticamente todas las partidas. Quedan algunos obstáculos desde luego, pero creo que vamos muy bien encaminados a terminar este proceso bien".

Respecto de los recursos que no consiguieron respaldo, el secretario de Estado adelantó que el Ejecutivo insistirá durante la discusión en el Senado, que comenzará la próxima semana.

"Vamos a reponer las cosas que se rechazaron. Probablemente lo haremos con algún ajuste y tenemos que ir en paralelo conversando más algunos temas. En particular en educación es un tema que tenemos que conversar más a fondo", sostuvo.

Foto: ATON

Cuatro jornadas de negociación

La discusión comenzó el martes con el rechazo de los recursos para Interior, en medio de cuestionamientos a los recortes destinados a Senapred, la Subdere y "Ley Cholito". También se eliminaron los fondos operacionales para los expresidentes de la República.

El miércoles, Educación sufrió uno de los principales reveses del Ejecutivo, en una jornada marcada por los debates "Yo Elijo Mi PC", jardines infantiles y programas Junaeb. En Justicia, se incorporaron nuevas exigencias de información sobre rebajas de condenas, indultos y beneficios penitenciarios, en medio de la controversia por el ministro Fernando Rabat.

Durante el jueves, Minería y Segegob tampoco consiguieron respaldo, entre críticas a los recortes presupuestarios y a la conducción comunicacional del Gobierno.

Finalmente, la extensa sesión que concluyó este viernes también dejó sin aprobación recursos para organismos como el Instituto Nacional de Deportes, Senadis y el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.