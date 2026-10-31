Manchester United sigue en crisis tras sumar su séptimo partido seguido sin victorias en la Premier League; y el noveno sumando todas las competencias, luego una derrota por 2-0 en su visita a Chelsea que dio inicio a la novena fecha.

El equipo de Michael Carrick apenas ha sumado un triunfo en la liga inglesa y quedó al borde de la zona de descenso en el puesto 16 con los mismos siete puntos del Crystal Palace de Darío Osorio, que aún debe jugar este fin de semana. Muy cerca se ubican Nottingham Forest (6), Coventry City (6) y Sunderland (5).

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