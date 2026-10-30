Cuatro militares italianos murieron en el accidente de un helicóptero de la misión de paz de la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina (EUFOR), hecho que dejó a otros 11 pasajeros heridos, aunque ninguno en riesgo vital.

El hecho afectó a un helicóptero Boeing CH-47 Chinook, de fabricación estadounidense, del Ejército de Italia, que cayó cerca de la ciudad de Brcko.

La EUFOR, también conocida como Operación Althea, se puso en marcha en 2004, cuando relevó a la Fuerza de Estabilización (SFOR), liderada por la OTAN, y su misión es garantizar el respeto de los aspectos militares del Acuerdo de Paz de Dayton de 1995, que puso fin a la guerra de Bosnia.

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