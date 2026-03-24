Mohamed Salah dejará Liverpool al finalizar la temporada

El delantero egipcio Mohamed Salah anunció que dejará Liverpool al término de la presente temporada y pondrá fin a una etapa de nueve años en el cuadro inglés.

El atacante en su etapa con los "Reds" se convirtió en uno de los grandes ídolos del club y en el tercer máximo goleador en la historia del equipo.

"Hola a todos, por desgracia ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré Liverpool al final de la temporada", expresó Salah en sus redes sociales.

"Ganamos los títulos más importantes y luchamos juntos en los momentos más difíciles de mi vida. Quiero dar las gracias a todos los que han sido parte de este club durante mi etapa. No tengo suficientes palabras. Nunca olvidaré vuestro apoyo", añadió.

La pasada temporada fue el máximo goleador y el mejor pasador de la Premier League con 29 tantos y 18 asistencias, además de ser elegido mejor futbolista del campeonato y terminar cuarto en el Balón de Oro.

En la presente campaña únicamente cosechó cinco goles y seis asistencias.

Con Liverpool, el atacante africano consiguió un total de nueve títulos, contando nacionales e internacionales. Ganó dos Premier League (2019-2020 y 2024-2025), una FA Cup (2022), dos Copas de la Liga (2023 y 2024), una Community Shield (2022), una Champions League (2018-2019), una Supercopa de la UEFA (2019) Y un Mundial de Clubes (2019).