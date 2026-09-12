No hubo duelo de chilenos: Osorio y Marcelino vieron desde fuera el Crystal Palace vs. Ipswich

En un partido que prometía ser un "duelo de chilenos", Marcelino Núñez y Darío Osorio debieron ver desde fuera el 3-2 de Ipswich Town sobre Crystal Palace por la cuarta fecha de la Premier League.

El Palace, que fue local, dejó a Osorio fuera de la de la citación, mientras Marcelino se mantuvo en la banca de suplentes de Ipswich.

En cuanto al desarrollo del partido, las "Aguilas" se pusieron arriba con Anan Khalaily (14'), pero Mersonn (23') y Leif Davis (45') lo dieron vuelta antes del descanso.

Pese a la expulsión de Axel Disasi a los 34', Crystal Palace logró empatar a los 75' gracias a Jorgen Stand Larsen (75'). Sin embargo, los tres puntos se fueron a Portman Road con el agónico gol de Zian Flemming justo a los 90'.

Así, Ipswich llegó a seis puntos y se ubicó momentáneamente en el octavo lugar, mientras Crystal Palace se mantuvo con tres unidades (16°).