Alcalde que iba a ser asesinado en dos semanas más: "Son momentos difíciles para mí y mi familia"

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), valoró el apoyo recibido luego que se conociera un plan para asesinarlo, y aseguró que "el crimen organizado no puede ganar" en Chile.

A través de un video publicado por el senador Juan Luis Castro (PS), el alcalde dijo: "En estos momentos difíciles para mí, para mi familia, para mi entorno, (quiero decir que) el crimen organizado no puede ganar: vamos a seguir adelante con más fuerza, con más convicción".

"He recibido múltiples apoyos, porque somos una mayoría los que queremos que a Chile le vaya mejor. Agradezco en este momento a Juan Luis Castro, también a muchos otros que nos estuvieron acompañando. De verdad que estas cosas dan fuerza para seguir adelante", valoró.

El Ministerio Público dio cuenta este martes de coordinaciones entre Juan Flores, alias "Indio Juan", y una organización criminal liderada por él mismo para atentar contra la vida del jefe comunal.

Una interceptación telefónica realizada por la Fiscalía mientras el sujeto seguía prófugo reveló su intención de dar muerte a White el próximo 17 de septiembre.

"Indio Juan" volvió a la cárcel

Durante esta misma jornada, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago controló la detención de Flores, quien fue recapturado este lunes, por lo que volverá a prisión para seguir cumpliendo una condena de cadena perpetua.

El fiscal Marcos Pastén detalló que "lo que se hizo fue controlar simplemente que la detención fuera ajustada a derecho y se dio orden de ingreso, porque él había quebrantado una condena y en ese sentido ahora tiene que entrar a cumplir su saldo de condena".

"Hay una investigación en curso, desde el momento mismo en que tomamos conocimiento de los antecedentes, investigación que está a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. Se adoptaron medidas de protección respecto del alcalde, se le comunicaron personalmente la existencia de la investigación y las medidas de protección", puntualizó.

El defensor penal público Nicolás Arévalo complementó que "fue una audiencia de control de detención donde el imputado tenía una orden de detención por incumplimiento o quebrantamiento de unas penas que estaba él cumpliendo. Son dos penas que él debe cumplir, una bastante larga, de presidio perpetuo, y otra pequeña de 41 días".

"Tiene que retomar el cumplimiento de la pena en la Penitenciaría y la orden de ingreso es a ese centro penitenciario", indicó.