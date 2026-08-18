Presidente de la Premier cargó contra la FIFA: "Se ha autodestruido"

Richard Masters, presidente ejecutivo de la Premier League, cargó este martes contra la FIFA por su intento de vender participaciones de la Copa del Mundo a entidades privadas y aseguró que se ha "autodestruido".

En una conversación con la BBC a apenas cuatro días del comienzo de la Premier 2026-27, el máximo dirigente de la liga inglesa comentó que la situación actual de la FIFA es un problema que ella misma se ha creado y que ha presionado el botón de "autodestrucción".

"No creo que la FIFA deba contemplar la venta de participaciones de la Copa del Mundo. Son una organización sin ánimo de lucro. Es una mala idea y la federación inglesa ha tomado la posición adecuada respecto a Gianni Infantino", añadió Masters sobre el retiro de la FA de su apoyo al actual presidente de la FIFA, que ha perdido en los últimos días también el apoyo de Gales, Irlanda y Escocia, entre otros.

En la charla, Masters añadió que le gustaría que hubiera un candidato que hiciera frente a Infantino, que uniera a todas las federaciones y que buscara el bien común tanto para la FIFA como para el fútbol.