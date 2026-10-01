Presidente de Manchester City tiene inmunidad diplomática en Reino Unido

Khaldoon al-Mubarak, presidente de Manchester City, cuenta con inmunidad diplomática en Reino Unido desde 2020, condición que le entrega protección frente a eventuales investigaciones criminales en territorio británico, según informó Financial Times.

El dirigente, quien encabeza Manchester City desde la compra del club por parte de Emiratos Arabes Unidos en 2008, fue incorporado hace seis años a una lista de diplomáticos, lo que le otorga de manera automática inmunidad ante investigaciones de carácter penal.

De todos modos, no existe evidencia de que Al-Mubarak haya cometido algún delito. Sin embargo, abogados consultados por el citado medio plantearon que el caso por las irregularidades financieras de Manchester City podría eventualmente tener consecuencias legales más allá de las sanciones deportivas que determine la comisión independiente.

Las eventuales derivaciones apuntarn al posible fraude cometido entre 2009 y 2018, período que fue investigado por la Premier League dentro del proceso contra el conjunto inglés.

De acuerdo con lo expuesto en la investigación y el veredicto de la Premier League y de la comisión independiente que llevó adelante el caso, Manchester City infló sus presupuestos durante casi una década, provocando una adulteración de sus cuentas superior a los 1.000 millones de euros.

Durante ese período, el club consiguió ocho títulos, entre ellos tres coronas de la Premier League.

Manchester City, que tiene plazo hasta este viernes para presentar su apelación, mantiene su inocencia y sostiene que posee "pruebas irrefutables" que permitirán modificar el veredicto de la comisión independiente.

Una vez presentada la apelación, esta deberá ser estudiada durante un plazo de hasta doce semanas, tras lo cual está contemplada una audiencia de cinco días y una deliberación que podría extenderse por otros treinta días.